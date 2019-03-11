РИАМО - 11 мар. В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в масленичных гуляниях приняли участие свыше 600 человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Свыше 600 человек проводили зиму на масленичных гуляньях, которые прошли в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Одним из главных мероприятий праздничной программы стал конкурс «Чудо-Масленица», в котором приняли участие 14 команд», – говорится в сообщении.

Победу одержали участники из школы №1409. Именно их чучело под названием «Родная Малушенька» назвали лучшим. Второе место досталось ученикам школы №1015, которые представили куклу «Баба Марта». Третье место и спецприз совета депутатов Гагаринского района завоевала поделка «Масленица добрая» команды «Веселые ребята».

«Все работы выполнены вручную из ткани, дерева, соломы и украшены вышивкой в русском народном стиле. Команды с чучелами прошли по территории праздничным шествием, после чего поделки установили на площади Парадов у входа в большой концертный зал», – отмечается в сообщении.

Также гостей праздника ждали мастер-классы, концерт и главное масленичное угощение – блины. На сцену в этот день вышли коллективы образовательного комплекса «Воробьевы горы» и других организаций.