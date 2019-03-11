РИАМО - 11 мар. Каждое третье воскресенье месяца и каждый вторник вход в музейный комплекс «Буран», а также в павильоны «Гидрометеорология» и «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве будет бесплатным, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вход в музейный комплекс «Буран», а также в павильоны «Гидрометеорология» и «Рабочий и колхозница» на ВДНХ будет бесплатным каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 и каждый вторник с 12:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

Кроме того, бесплатно можно посмотреть выставки проекта по поддержке молодых талантов «Взлет».

«Вместе с программой возрождения ВДНХ собственные выставочные проекты комплекса становятся более открытыми. Как и вся его территория в целом. Теперь у москвичей и гостей города есть возможность посетить некоторые музеи бесплатно. Также мы расширили и список льгот», – отметила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Студенты дневных форм обучения смогут бесплатно посещать музейный комплекс «Буран» и экспозиции в павильоне №16 «Гидрометеорология» по средам с 12:00 до 15:00. Кроме того, будут проводиться бесплатные групповые экскурсии для школьников. Для пенсионеров вход будет бесплатным с 10:30 до 15:00.

Льготы действуют и в павильоне №34 «Космос». Для школьных групп с педагогами здесь проводят бесплатные экскурсии. По вторникам, кроме перенесенных выходных и праздничных дней, вход на первые три сеанса бесплатный для пенсионеров.

По льготному билету дети до 16 лет включительно, пенсионеры и студенты очных форм обучения могут посетить центр в любой день. Для детей до шести лет включительно, членов многодетных семей, детей-сирот, ветеранов и инвалидов вход всегда бесплатный.