РИАМО - 11 мар. В подмосковном Лотошинском районе в понедельник запланировано уничтожение боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженного на выходных, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Артиллерийский снаряд обнаружили вечером 9 марта в поле около деревни Кузяево.

«Мероприятия по изъятию и уничтожению боеприпаса запланированы силами ПСО-22 на 11 марта 2019 года», - говорится в сообщении.

Угрозы для жизни людей боеприпас не представляет. До ближайших жилых строений - 1 километр. На месте выставлена охрана силами ОМВД Лотошинского района.