РИАМО - 11 мар. В Москве в Новой Третьяковке с 16 марта откроется выставка работ художника Ильи Репина, посетители смогут увидеть более 170 живописных полотен и свыше 130 графических работ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новая Третьяковка приглашает на выставку картин Ильи Репина. Она откроется 16 марта и продлится до 18 августа. Экспозиция разместится на трех этажах галереи. Посетители увидят более 170 живописных полотен и свыше 130 графических работ, созданных в 1870–1920-х годах», – говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть известные полотна художника, среди которых «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Также в экспозицию вошла картина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» – масштабное полотно, над которым художник трудился в течение трех лет.

Также на выставке покажут малоизвестные работы живописца. Всего в экспозиции будут представлены произведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из некоторых частных коллекций. Выставка в Новой Третьяковке даст начало серии проектов, посвященных юбилею Ильи Репина. Они пройдут в России, Финляндии и Франции.