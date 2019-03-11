РИАМО - 11 мар. Лекция на тему «Боль в спине: причины, профилактика и лечение» пройдет в московском парке «Зарядье» 14 марта, вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» 14 марта пройдет лекция на тему «Боль в спине: причины, профилактика и лечение». Ее проведет руководитель Московского спинального нейрохирургического центра ГКБ №67 врач-нейрохирург высшей квалификации Дмитрий Дзукаев», – говорится в сообщении.

Встреча начнется в 19:00. Вход на мероприятие бесплатный, но по предварительной регистрации.

Слушатели смогут задать врачу вопросы, а также узнать о причинах болезней спины, тревожных симптомах, хирургических и нехирургических методах лечения, полезных упражнениях и о многом другом.

«Позвоночник – важнейшая опорная система нашего организма, гибкая и динамичная. Вторая важная функция позвоночника – защитная: в позвоночном канале располагаются спинной мозг и нервные корешки. Спинной мозг – главный информационный кабель нашего организма. Не удивительно, что при нарушениях опорной функции позвоночника и возникающей при этом компрессии спинного мозга и нервных корешков могут возникнуть серьезные проблемы», – сказал Дзукаев.

Кроме того, в мероприятии примет участие заведующая отделением лечебной физкультуры и физиотерапии Алина Реутова. Она расскажет о способах нехирургического лечения и реабилитации после операций.

Встреча, посвященная теме «Боль в спине: причины, профилактика и лечение», пройдет в рамках проекта «Бегу к врачу». Это цикл просветительских лекций о современной медицине и здоровье, организованный столичным департаментом здравоохранения.

Для тех, кто не сможет прийти на встречу лично, трансляцию лекции проведут на страницах mos.ru в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на странице департамента здравоохранения Москвы в Facebook.