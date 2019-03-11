РИАМО - 11 мар. В дизайне станции «Стромынка» Большой кольцевой линии Московского метрополитена будут преобладать характерные для стиля хай-тек стекло и металл, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии построят в стиле хай-тек. Она появится в непосредственной близости от парка «Сокольники» и одноименной станции Сокольнической линии метро. Со «Стромынки» можно будет сделать пересадку на станцию «Сокольники», - говорится в сообщении.

Станция поможет разгрузить Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую линии метро.

«В дизайне станции «Стромынка» будут преобладать характерные для стиля хай-тек стекло и металл. Эскалаторы, ведущие на платформу и от платформы в вестибюль, отделят стеклянными галереями. Потолки в кассовом зале и на платформе покроют перфорированным алюминием. Встроенные в отверстия светодиодные лампочки будут создавать иллюзию мерцающего звездного света», — отметил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Светодиодные светильники украсят расположенные над путями балконные галереи. Поднявшись на балкон по лестнице в центре зала, пассажиры смогут сделать пересадку на станцию «Сокольники». В оформлении станции будут преобладать красные, белые и серые цвета. Стены и колонны выполнят из мрамора, а пол - из гранита.

«Наземные вестибюли сделают почти полностью стеклянными с перфорированными вставками. Для удобства маломобильных горожан павильоны оборудуют лифтами. Из южного вестибюля можно будет попасть на Русаковскую улицу и Стромынку. Из северного вестибюля — к главному входу в парк «Сокольники» и трамвайной остановке «Сокольническая Застава», - отмечается в сообщении.

В стиле хай-тек построят также станцию «Рубцовская» Большой кольцевой линии метро. Часть стен наземного вестибюля будет полностью прозрачной, а на фасаде установят перфорированные панели, которые создадут иллюзию трехмерного пространства.

Большая кольцевая линия метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца.