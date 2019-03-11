РИАМО - 11 мар. С 11 по 16 марта в столичных центрах здоровья пройдет акция, приуроченная ко Всемирной неделе борьбы с глаукомой, москвичи старше 39 лет смогут пройти бесплатное обследование на раннее выявление глаукомы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Пройти бесплатное обследование на раннее выявление глаукомы могут жители Москвы старше 39 лет. Акция продлится с 11 по 16 марта и пройдет во всех центрах здоровья во взрослых поликлиниках департамента здравоохранения. Она приурочена ко Всемирной неделе борьбы с глаукомой», – говорится в сообщении.

Глаукома – опасное хроническое заболевание, способное привести к полной слепоте. Из-за повышенного внутриглазного давления зрительный нерв постепенно погибает, в результате пропадает зрение. В зоне риска – люди старше 39 лет. Из-за возрастных изменений у них часто наблюдается повышенное внутриглазное давление.

«Глаукома – очень коварная болезнь. На ранних стадиях она протекает практически без симптомов. Очень часто пациенты впервые узнают о глаукоме, когда зрение уже необратимо снижено и заболевание находится в запущенной форме. Именно поэтому очень важно периодически проходить профилактические обследования у врачей-офтальмологов на выявление глаукомы. Своевременная диагностика и правильная тактика лечения на ранних стадиях помогут снизить риск дальнейшего развития болезни», – отметила руководитель офтальмологической службы больницы имени С.П. Боткина Гульжияна Аржиматова.

Как рассказал представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, скрининг на выявление глаукомы – это измерение внутриглазного давления пациента. Его можно пройти в 44 центрах здоровья и двух отделениях профилактики на базе городских взрослых поликлиник с 08:00 до 20:00. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Предварительная запись на прием не требуется.

«Для прохождения скринингового обследования в рамках акции необходимо обратиться в центр здоровья в составе поликлиники, к которой прикреплен пациент. При отсутствии такого центра можно получить направление на обследование в отделение медицинской профилактики. Они есть во всех амбулаторных центрах и работают по расписанию поликлиники, в которой находятся», – отмечается в материале.

Если после диагностики будет выявлено повышенное внутриглазное давление, человека направят на дополнительную консультацию к врачу-офтальмологу. Обратиться к нему можно без предварительной записи в любой день акции. Для пациентов будет работать 66 офтальмологических кабинетов в 48 городских поликлиниках.

В спорных или сложных случаях, требующих более детальных обследований, пациента направят 16 марта в Московский городской глаукомный центр при ГКБ №15 имени О.М. Филатова, где специалисты осмотрят дренажную систему глаза, измерят толщину роговицы, исследуют показатели оттока внутриглазной жидкости, проведут оптическую когерентную томографию.

Также 16 марта с 08:00 до 14:00 в Московском городском глаукомном центре при больнице имени О.М. Филатова пройдет день открытых дверей. Москвичи смогут получить консультации врачей-офтальмологов, а также измерить внутриглазное давление по двум методикам, определить периферические границы поля зрения, сделать обратную офтальмоскопию, пахиметрию (измерение толщины роговицы) и УЗИ глаза. Для того чтобы попасть на день открытых дверей, необходима предварительная запись.