РИАМО - 11 мар. Облачно и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, температура воздуха составит плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В первый день рабочей недели при облачной погоде местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3-5 градусов, по области – 0 - плюс 5 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в столице еще немного понизится и в середине дня составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха – около 70%.

«Наиболее ощутимыми для метеочувствительных людей, могут стать низкое атмосферное давление и дефицит кислорода в приземном слое атмосферы. Такая погода может негативно сказываться не только на самочувствии метеозависимых людей, но вызывать дискомфорт, ухудшение настроения, появление различных вегетативных симптомов – раздражительности, нарушения сна, снижения как умственной, так и физической работоспособности даже у вполне здоровых людей», – предупреждают синоптики.