РИАМО - 10 мар. Народная артистка России, эстрадная певица, художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина стала лицом традиционной Масленицы на Захаровской поляне в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Такое предложение Бабкиной сделал глава района Андрей Иванов на 20-х гуляниях в Захарове, где певица стала главным музыкальным гостем. Как отметил Иванов, вместе с народной артисткой России для жителей района к следующему празднику будет подготовлено еще больше сюрпризов и активностей.

«Надежда Бабкина - житель нашего округа, и сегодня она не только подарила невероятный заряд позитива и эмоций всем участниками гуляний, но и согласилась стать лицом нашей захаровской Масленицы. Спасибо большое Надежде Григорьевне за прекрасное выступление, вместе с ней и ансамблем «Русская песня» сегодня пела и танцевала все Захаровская поляна – более 15 тысяч человек», - сказал Иванов.

Бабкина поздравила всех участников гуляний с прощеным воскресеньем – последним днем Масленицы, отметив, что с удовольствием приедет на следующий год.

«Учитывая, что эта Масленица – традиция, проходит уже 20 лет подряд, мне кажется, что в этом есть определенный символ. Мне нравится, что люди приходят, традиции не забываются, молодежи и детворы много. Вместе они испытывают понимание и осознание, кто наши предки – это очень важно», – подчеркнула певица.

Для гостей мероприятия в Захарове было организовано 30 различных тематических площадок и активностей.

«Главная площадка празднования Масленицы - это, по традиции, Пушкинская поляна в Захарове. Сюда каждый год приезжают гости не только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов страны, и даже из других стран. Масленица в Захарове - это своеобразная визитная карточка Одинцовского округа, наш знак качества: здесь всегда весело, красиво, сытно и много развлечений», - отметил Иванов.

Старт народным гуляниям дал торжественный масленичный парад, который возглавил боярин Одинец. Вместе с подручными и свитой он развлекал гостей.

На празднике каждый нашел себе занятие по душе. Любители активного отдыха могли покататься на собачьей упряжке, поучаствовать в штурме снежной крепости, научится стрелять из лука. Самые юные гости с радостью прокатились на горках и деревянных каруселях.

Кроме того, каждый мог самостоятельно приготовить блины в настоящей русской печи по традиционному рецепту или под руководством мастеров освоить народные промыслы. Также в течение дня на большой и малой сцене выступали народные ансамбли и певцы. Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы.

Всего в Одинцовском городском округе и Звенигороде в гуляниях приняли участие более 40 тысяч человек. Также основными площадками празднования стали - центральный сквер городского округа Звенигород и Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. На каждую из площадок проводить зиму пришло более 5 тысяч человек.