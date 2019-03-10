РИАМО - 10 мар. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию с пятилетней девочкой, найденной в захламленной квартире в Москве, сообщается в аккаунте Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

По данным следствия, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, предварительно, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок был доставлен в реанимацию.

«Уполномоченный по правам ребенка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Квартира, в которой нашли ребенка, завалена мусором. Сломанная мебель, старые игрушки, открытые банки и целлофановые пакеты валяются везде.

В настоящее время мать ребенка задержана. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

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