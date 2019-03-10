РИАМО - 10 мар. На Масленицу в Видном для гостей подготовили программу с театрализованными представлениями, ярмаркой и угощениями, всем желающим предлагали попробовать блины-гиганты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

«Проводы зимы, широкую Масленицу отметили в Ленинском районе Подмосковья народными гуляниями, театрализованными представлениями и традиционными угощениями. Центральной площадкой для празднования широкой Масленицы была выбрана территория возле кинотеатра «Искра», – говорится в сообщении.

Все желающие смогли принять активное участие в блинном конкурсе, покорении масленичного столба, познакомиться с традициями и обычаями. Главный символ Масленицы – блины, их пекли не только привычных размеров, но и метровые. Всего блинов-гигантов было изготовлено более 200, один такой блин для гостей праздника приготовил глава района Валерий Венцаль.

Также более 1,5 тысяч блинов на празднике волонтеры раздали бесплатно.

Венцаль поздравил жителей и гостей Ленинского района с праздником, пожелал всем крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и благополучия.

«На праздничной площадке работала ярмарка, сегодня здесь можно было приобрести не только продукты, но и изделия мастеров декоративно-прикладного искусства - свистульки, изделия с хохломской росписью, обереги и куклы-масленицы», - уточняется в материале.

В этом году в масленичную неделю в Ленинском районе состоялись почти полсотни мероприятий. Театрализованные представления, конкурсы, мастер-классы и народные забавы прошли в каждом уголке муниципалитета. За это время в праздничных гуляниях приняли участие более 10 тысяч человек.