РИАМО – 10 мар. Авиационная группа «Русь» по случаю российской премьеры фильма «Капитан Марвел» с помощью дымового следа от самолета нарисовала в небе звезду - символ супергероя, сообщает Газета.ru.

«Кадры были опубликованы на странице авиагруппы в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что фигура была исполнена 8 марта в сотрудничестве с мастером высшего пилотажа Светланой Капаниной», - говорится в сообщении.

Таким образом к выходу фильма авиагруппа подчеркнула, что крутые летчики бывают не только в фильмах про супергероев.

«Капитан Марвел» - американский фильм о супергерое, основанный на персонаже Кэрол Денверс издательства Marvel Comics. Является 21-й картиной кинематографической вселенной Marvel. Фильм снят режиссерами Анной Боден и Райаном Флеком. В главных ролях - Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон и Джуд Лоу. Фильм вышел на экраны 7 марта 2019 года в формате IMAX.