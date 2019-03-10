РИАМО - 10 мар. В Центре культуры и искусств имени Л.Н. Кекушева в Ивантеевке 23 марта пройдет премьера спектакля «Очень простая история», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Начало спектакля в 19 часов. Постановка по пьесе Марии Ладо – о душе, умении любить, быть преданным и благодарным!» - говорится в сообщении.

Это отличный повод посетить город. По пути можно заглянуть в храм Смоленской Божией Матери, при котором есть небольшой музей.