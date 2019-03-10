РИАМО - 10 мар. Специалисты составили рейтинг регионов по продаже автомобилей с пробегом в России по итогам января, топ возглавило Подмосковье, Москва оказалась на третье м месте, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«Крупнейшим рынком автомобилей с пробегом обладает Московская область: в январе нынешнего года его объем превысил 22 тысячи единиц. На втором месте расположился Краснодарский край, объем вторичного рынка в котором за отчетный период составил 18,4 тысячи единиц», - говорится в сообщении.

Москва замыкает тройку лидеров с результатом 16,7 тысячи перепроданных автомобилей. На четвертом месте находится Санкт-Петербург, объем вторичного рынка которого в первый месяц нынешнего года составил 10,8 тысячи единиц. Далее следует Свердловская область, жители которой перепродали 9,8 тысячи автомобилей.