РИАМО – 10 мар. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер министру страны Абию Ахмеду Али в связи с крушением самолета Boeing 737, сообщает Газета.ru.

Самолет следовал из Аддис-Абебы в Кению. Утром в воскресенье он рухнул недалеко от населенного пункта Дэбрэ-Зэйт. Всего на борту находились 157 человек, среди которых восемь членов экипажа. На борту также были три россиянина. Никто не выжил.

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы», - говорится в телеграмме Путина.

Президент России попросил также передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в катастрофе.