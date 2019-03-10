РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 мар. Более 100 спортсменов приняли участие во втором этапе любительской серии лыжных гонок Monster Ski Cup, который прошел в горнолыжном комплексе «Лисья гора» в Балашихе, они прошли 5 километров по равнине и 2 километра в гору, сообщил «РИАМО в Балашихе» директор забега, главный судья соревнований Денис Агафонов.

Уникальная серия лыжных гонок проводится по аналогии с мировой серией Tour De Ski. Первый этап серии Monster Ski Cup прошел в Пересвете Сергиево-Посадского района 16 февраля. Там состоялась гонка с раздельным стартом: для мужчин 30 километров, для женщин - 15 километров.

«Второй этап прошел сегодня в спортивно-горнолыжном комплексе «Лисья гора» Балашихи в формате гонки преследования: 5 километров на равнине и 2 километра в гору для мужчин и женщин. В нем приняло участие более 100 человек из самых разных городов: Королева, Балашихи, Воскресенска, Одинцова, Наро-Фоминска, Москвы, Твери, Нижнего Новгорода», – сказал собеседник агентства.

По его словам, самому молодому спортсмену исполнилось 16 лет, так как на гонках очень сложная нагрузка, а самому взрослому - около 60 лет.

Он добавил, что по итогам второго этапа соревнования были выбраны шесть лучших участников, а также 10 лучших в кубковом зачете. Все лыжники, покорившие гору, были удостоены особой медали.

«Мы стараемся наградить первые десять человек, как и мужчин так и женщин, которые преодолели весь кубок, потому что это большое достижение, - дойти до финиша. У нас несколько номинаций. Отдельно награждаем и участников, принявших участие в одном этапе. Сегодня мы выбирали и победителей отдельной номинации «горный король» и «горная королева», которые получили специальные фирменные майки. В них они могут стартовать в следующем сезоне», - пояснил Агафонов.

Заключительный этап лыжных гонок был посвящен памяти заслуженного тренера России Сергея Самойлова, который ушел из жизни 18 декабря 2018 года. Под его руководством воспитывались сильнейшие лыжники России, включая олимпийскую чемпионку Светлану Нагейкину и мастеров спорта международного класса Сергея Гришина и Юлию Леменчук.

Участников Monster Ski Cup в этот день ожидало множество сюрпризов и приятных мелочей от организаторов, включая фото и видеосъемку, а также четко продуманную организацию стартового городка.

Организаторами соревнования стали агентство спортивного маркетинга Sports Field и ассоциация спортивного содружества «Лига сильных».

В будущем, в планах организаторов проводить порядка 4-6 этапов лыжных гонок Monster Ski Cup в год.