РИАМО - 10 мар. Пожарным удалось потушить возгорание трехэтажного склада на 1-й Магистральной улице в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 16:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, где, по предварительной информации, происходило загорание в трехэтажном складском здании. Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. На месте пожара работали пожарно-спасательные подразделения и вертолет Московского авиационного центра.

«На месте пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по Москве. ПДК вредных веществ в воздухе не превышает норму. Принятыми мерами в 18:27 пожар был локализован, а в 18:59 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.