РИАМО – 10 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с окончанием зимы, 9 и 10 марта в Подмосковье были развернуты масленичные гулянья.

«Поздравляю всех с началом весны!» – написал губернатор Московской области в своем аккаунте в Instagram.

В Солнечногорске жители под присмотром известной российской поп-певицы Анны Семенович лепили пельмени. Им удалось установить мировой рекорд. В Щелкове звезда французского кино Сами Насери принял участие в массовых гуляньях.

Гости чеховской усадьбы Мелихово состязались в исконно русских забавах, таких как покорение масленичного столба. Истру «захватила» мотомасленица. Участники маневрировали на «железных конях» и УАЗах по ледяному треку.

Жительницы Зарайска достали новые наряды, отдав дань традиции о масленичных невестах. На центральной площади в Дмитрове жители с шумом и плясками сожгли чучело, олицетворяющее зиму.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.