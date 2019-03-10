РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Торговый центр «Выходной» на Октябрьском проспекте в Люберцах эвакуировали в воскресенье, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

Инцидент произошел в воскресенье вечером.

«На данный момент возле ТЦ «Выходной» все перекрыто, стоят скорая помощь, полиция. Охрана нам сказала, что пожарная сигнализация сработала», - сказал собеседник агентства.

По ее словам, посетители торгового центра стоят на улице. Вход еще не открыли.

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