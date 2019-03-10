РИАМО - 10 мар. Видео из квартиры, в которой в воскресенье обнаружили брошенную пятилетнюю девочку, опубликовали на YouTube-канале СК РФ, помещение завалено мусором и сломанной мебелью.

По данным следствия, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, предварительно, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок был доставлен в реанимацию.

На кадрах видео видно, что квартира завалена мусором, сломанная мебель, старые игрушки, открытые банки и целлофановые пакеты валяются везде. На кухне также нашли мусор, разбитую посуду и заваленную раковину.

В настоящее время мать ребенка задержана. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Видео из квартиры брошенной пятилетней девочки>>