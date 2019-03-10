РИАМО - 10 мар. Пожарным удалось локализовать возгорание на складе на 1-й Магистральной улице в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 16:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, где, по предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном складском здании. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.

«На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения и вертолет Московского авиационного центра. На местн пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по Москве. Принятыми мерами в 18:27 (10 марта – ред.) пожар был локализован», – отмечается в сообщении.

Сведений о пострадавших при пожаре не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

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