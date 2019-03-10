РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 мар. В Подольске около 3 тысяч человек посетили масленичные гуляния на трех площадках в микрорайоне Климовск в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Порядка 3 тысяч человек стали участниками праздничных масленичных мероприятий в микрорайоне Климовск Подольска в воскресенье, 10 марта. Жители и гости микрорайона смогли окунуться в атмосферу старорусских гуляний, угощались блинами, участвовали в конкурсах и играх. Так, праздник прошел в детском парке культуры и отдыха на улице Заводской, в парке культуры и отдыха «Дубрава» и на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье», – отмечается в сообщении.

В парке «Дубрава» творческие коллективы дома культуры «Машиностроитель» представили зрителям шоу «Эх, Масленица, да ты – красавица». Здесь водили хоровод, участвовали в конкурсах «Богатыри», «Самый сильный папа», мужчины мерились силами в поднятии гири. И, конечно, всех угощали блинами и гречневой кашей.

Помимо этого, развлекательная программа была подготовлена комитетом по физической культуре и спорту администрации округа на территории ФСК «Заречье». Любители забав смогли стать участниками игры «Бой мешками на бревне», в перетягивании каната. Малыши тем временем катались на пони, а также на батутах, «запряженных» в снегоходы.

«Военнослужащие подготовили показательные выступления группы антитеррора, выступил духовой оркестр. Праздник «Масленица в «Заречье» мы проводим уже четвертый год. В этом году мы добавили еще один аттракцион – тир. Для сладких призов закупили 20 килограммов конфет, угощали всех кашей. А завершился праздник традиционным сожжением чучела Масленицы и фейерверком», – уточнил директор ФСК «Заречье» Александр Дудкин.