РИАМО - 11 мар. Рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина в Третьяковской галерее начнется в понедельник в Замоскворецком суде Москвы.

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Игоря Подпорина назначено на понедельник. Ожидается, что процесс пройдет в открытом режиме.

Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее мужчина нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама. Мужчина объяснил свой поступок тем, что до этого выпил 100 граммов водки в буфете.

Картину перенесут на новый холст. После реставрации перемещать полотно и передавать его куда-то для других выставок не планируется.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.