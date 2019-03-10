РИАМО – 10 мар. Пожарный вертолет отправился к месту возгорания склада на 1-й Магистральной улице на севере столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В воскресенье в 16:56 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, где, по предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном складском здании. Площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров.

«Пожарный вертолет Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу 1-ю Магистральную, дом 8. По предварительным данным, по этому адресу загорелся склад», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что экипаж вертолета приступил к тушению пожара.

«Подробности по окончанию работы», – заключил сотрудник пресс-службы.

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