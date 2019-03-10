РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В Подольске на масленичных гуляниях, которые проводили перед СДК «Молодежный» в микрорайоне Лаговский, съели свыше 500 блинов в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Специально к празднику встречи весны в сельском доме культуры «Молодежный» микрорайона Лаговский подготовили театрально-игровую программу «Широкая Масленица». В полдень 10 марта представление началось на площади массовых гуляний перед СДК.

«В сценарии программы были конкурсы, концертные номера, игры, народные забавы. На праздник пришло более 500 человек. Главным лакомством Масленицы – блинами – здесь щедро угощали участников и зрителей праздника. К 13:00 было съедено свыше 500 блинов. Также можно было отведать солдатской гречневой каши из полевой кухни и согреться горячим чаем», – отмечается в сообщении.

В праздничной программе также принимали участие артисты Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», а дети не отходили от лошадок, которых предоставил для мероприятия конноспортивный клуб «Фаворит».