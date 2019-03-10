В воскресенье в 16:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, где, по предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном складском здании. Площадь пожара составляет около 2 тысячи квадратных метров.
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В воскресенье в 16:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, где, по предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном складском здании. Площадь пожара составляет около 2 тысячи квадратных метров.
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