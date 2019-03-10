РИАМО – 10 мар. В Московской области идет подготовка к весеннему половодью, сотрудники Госинспекции по маломерным судам усилили профилактическую работу для недопущения несчастных случаев на водоемах в период таяния льда, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В рамках месячника безопасности госинспекторы ГИМС регулярно проводят рейды и патрулирования акваторий региона.

«В ходе таких мероприятий сотрудники МЧС России по Московской области проверяют состояние ледового покрова на водоемах, выявляют рыбаков, вышедших на тонкий весенний лед. Со всеми рыбаками, прибывающими на непрочной ледовой поверхности, инспекторы проводят профилактические беседы, разъясняют как опасно для жизни такое экстремальное занятие», – говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области напоминает, что пользоваться можно только оборудованными переправами по льду.

«Рыбакам следует учитывать, что с приближением весны структура льда меняется, он становится рыхлым, его толщина уменьшается. Поэтому им необходимо брать с собой спасательные средства и во время рыбалки держать их под рукой», – добавляется в материале.

В период половодья, особенно в тех населенных пунктах, где возможно подтопление, необходимо постоянно держать включенным радио, большая вода может прибыть неожиданно.

«Заранее провести мероприятия по мерам безопасности (запастись необходимыми продуктами питания, одеждой, питьевой водой; собрать необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении) в одно место и упаковать их в целлофан», – перечисляется на сайте.

Тем, кто оказался в воде, спасатели рекомендуют сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, воспользоваться плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами и ждать помощи.