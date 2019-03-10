РИАМО – 10 мар. Видеоролик с горящим трехэтажным складом на 1-й Магистральной улице в Москве опубликовал канал Life shot.

В воскресенье в 16:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, где, по предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном складском здании. Площадь пожара составляет около 2 тысячи квадратных метров.

На видео видно, как пожарные тушат загоревшееся трехэтажное здание. Крыша здания обрушилась.

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

Видео пожара на складе в Москве>>