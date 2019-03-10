РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В микрорайоне Львовский Подольска около 700 человек посетили масленичные гуляния у дома культуры «Металлург» в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Праздник «Солнечная Масленица» в воскресенье проходил в сквере у дома культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский.

«В текущем году на мероприятие пришло гораздо больше жителей, чем в 2018, на 13:30 на площадке было не менее 700 человек. Культурная программа народных гуляний в микрорайоне была организована силами дома культуры, а также Львовской детской школы искусств, колледжа «Московия». Выступления лучших творческих коллективов, аттракционы для малышей, катания на лошадях, работа торговых точек с сувенирами, изделиями народных промыслов, сладостями, блинами - все это создавало традиционную масленичную атмосферу», - говорится в сообщении.

Помимо этого, самые отважные участники праздника сразились в перетягивании каната, битве подушками, а также распиливали бревно на скорость и лазали на столб за подарками.