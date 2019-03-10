РИАМО - 10 мар. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в воскресенье задержали и отменили 39 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

С утра в воздушных гаванях количество отмененных и задержанных рейсов составляло 23.

Так, в международном аэропорту «Домодедово» 18 рейсов задержали, еще два отменили. В аэропорту «Шереметьево» 10 рейсов задерживаются. Во «Внукове» пять рейсов задержали.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменены три рейса, задержан один.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и (или) акустической форме.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.