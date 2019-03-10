РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В парке Талалихина Подольска в воскресенье прошли масленичные гуляния, в ходе которых около 20 работ представили на конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица», сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В парке Талалихина в Подольске с 12:00 начались масленичные гуляния. В рамках мероприятия на танцевальной веранде проходил праздничный концерт, на катке все желающие могли посмотреть «Ледовое шоу», а также для гостей праздника проводили различные игры и конкурсы. Помимо этого, в парке состоялся фестиваль креативных саней «Шоу-Сани», а также конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица».

«На конкурс «Сударыня Масленица» сегодня (10 марта – ред.) представили 19 чучел Маслениц. Каждая работа была по-своему хороша. Поэтому было принято решение наградить призами всех участников, без исключения. Каждой работе было присвоено свое звание, например, «Самая красивая Масленица» и так далее. Участники получили кофеварки, хлебопечки», – сказал организатор.

Она уточнила, что все конкурсанты подошли к состязанию очень творчески.