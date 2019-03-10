РИАМО - 10 мар. Склады на улице 1-й Магистральной в столице горят на площади 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 16:56 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, где, по предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном складском здании.

«Площадь пожара составляет около 2 тысячи квадратных метров. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», – отмечается в сообщении.

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