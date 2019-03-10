РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 мар. В подмосковной Балашихе в воскресенье весело и с размахом проводили зиму, отметив окончание широкой Масленицы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Центральной площадкой масленичных гуляний стала площадь у Ледового дворца «Арена «Балашиха», где гости праздника могли угоститься блинами, поучаствовать в перетягивании каната и других конкурсах, увидеть выступления творческих коллективов, театрализованную уличную программу и обряд сжигания чучела Масленицы

«Сегодня, в последний день широкой Масленицы, на площади у Ледового дворца с 12:00 мы ждали множество гостей праздника и солнышко! Жители Балашихи семьями участвовали в перетягивании каната, водили хороводы, посмотрели театрализованную уличную программу со скоморохами, песнями и плясками, посетили ярмарку, интерактивные площадки и увидели кульминацию торжества - сожжение чучела Масленицы», – сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Она отметила, что несмотря на сырую погоду было весело не только детям, но и взрослым, а всех желающих согревали горячим чаем и угощали блинами.

В воскресенье, в последний день масленичной недели, принято прощать и просить прощения у близких, готовясь в Великому посту, а после гуляний, по традиции, сжигать чучело - символ зимы. Считается, что это приближает весну, а загаданные у костра желания обязательно сбудутся.

Гости праздника могли купить тематические сувениры - работы домов творчества Балашихи. На сцене выступали ведущие артисты и коллективы культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» и «Истоки», а также фолк-группа «Феникс».

На площади для детей и взрослых были предложены русские народные игры и забавы «Большая скакалка», «Накорми матрешку», «Жмурки», «Заплети косичку».

Вся масленичная неделя в Балашихе была богата различными мероприятиями, в которых приняло участие более 25 тысяч балашихинцев. Благодаря большому количеству тематических площадок и развлечений, каждый смог найти занятие по душе.Мероприятия проводились на базе городских библиотек, культурных и образовательных учреждений, домов и Дворцов культуры.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.