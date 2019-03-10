РИАМО - 10 мар. Пожар произошел в складском здании на улице 1-й Магистральной в столице, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 16:56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, где по предварительной информации, происходит загорание в складском здании.

«Что горит и площадь пожара выясняются. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», – отмечается в сообщении.