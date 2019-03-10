РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В парке Талалихина в Подольске во время празднования Масленицы определили победителей фестиваля креативных саней «Шоу-Сани», сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В парке Талалихина в Подольске с 12:00 начались масленичные гуляния. В рамках мероприятия на танцевальной веранде проходил праздничный концерт, на катке все желающие могли посмотреть «Ледовое шоу», а также в парке проходили различные конкурсы и игры. Помимо этого, в парке впервые прошел фестиваль креативных саней «Шоу-Сани», а также конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица».

«В фестивале креативных саней приняли участие 12 команд. Участникам необходимо было сделать самые оригинальные сани и проехать на них с горки. В номинации «Сани, которые приготовили заранее», в детских и взрослых возрастных группах победила команда «Гуляй, молодежь». В той же номинации «Сани, которые приготовили заранее», но среди корпоративных команд лидером признана команда ДК «ЗиО» под названием «Карамельки». А в номинации «Сани, которые изготовили на месте» равных не было юным умельцам из команды «Чебурашки», среди взрослых выделили представителей коллектива «Буллит-Виктория», – сказала собеседник агентства.

Помимо этого, специальный приз за самые вместительные сани получила команда «Веселые ребята».

Как отметил председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов, подобный фестиваль в Подольске проводился впервые. Однако он надеется на то, что в дальнейшем данное мероприятие наберет еще больше поклонников и желающих в нем участвовать.

Победителей определяло специальное жюри. Оценивал работы местных жителей основатель идеи и организатор фестиваля необычных саней в парке «Сокольники» в Москве «BattleСани» Рустам Дианов.

«Подобный фестиваль мы проводили в парке «Сокольники» с 2013 года. У нас появились коллеги в Подольске, которым данная идея очень понравилась, и они захотели ее развить и провести подобный фестиваль уже в этом городе», – дополнил Дианов.