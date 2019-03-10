РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. В Центральном парке культуры и отдыха подмосковных Люберец в воскресенье наградили победителей конкурса на лучшую масленичную куклу, передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха на народных гуляниях подвели итоги конкурса на лучшую масленичную куклу.

«Победителем становится коллектив детсада №59. Второе место у коллектива детского сада №100. Третье место заняли педагоги и воспитанники детсада №103», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Победителям вручили ценные призы.