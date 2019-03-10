РИАМО – 10 мар. Порядка 6,5 тысяч человек приняли участие в согласованном митинге за свободу интернета на проспекте Академика Сахарова в столице, за правопорядок на мероприятии отвечали полицейские и сотрудники Росгвардии, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Митинг за свободу интернета на проспекте Сахарова прошел без происшествий, участники проследовали к выходу в сторону улицы Маши Порываевой. Акция стала ответом на принимаемый закон о «суверенном интернете».

«В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 6,5 тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», – говорится в сообщении.

В феврале в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Авторы проекта уверены, что инициатива должна обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Клишас пояснял, что на реализацию законопроекта потребуется 20 миллиардов рублей.