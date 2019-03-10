РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мар. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в воскресенье присоединилась к акции помощи бездомным животным «Помоги четвероногому другу», которую проводят зоозащитники при поддержке общественной палаты муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В Красногорске второй раз проводят благотворительную акцию «Помоги четвероногому другу». Глава Красногорска передала зооволонтерам мешок кошачьего корма. Корма и средства по уходу за животными принесли также ученики 5 «Г» класса гимназии №2.

«Замечательная акция и замечательно, что в ней активно принимают участие дети. Молодцы, что всем классом пришли, и что участвуете уже не первый раз», - сказала Хаймурзина.

Собранные корма и средства по уходу за животными передадут волонтерам и частным приютам, которые занимаются спасением и устройством безнадзорных животных.

«В 2018 году акция имела большой успех, жители округа активно участвовали. Собрали более тонны кормов и «полезностей»: лотки, игрушки, наполнители, средства гигиены», – сказала член общественной палаты Красногорска Марина Кочеводова.

Она добавила, что акцию проводят в холле Дворца культуры «Подмосковье» в дни проведения фестиваля «Театральная весна»: 9 и 10, а также 16 и 17 марта.