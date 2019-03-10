РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в воскресенье на народных гуляниях в парке «Наташинские пруды» поджег чучело Масленицы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье во всем округе и поселениях прошли масленичные гуляния.

«Провожаем зиму, встречаем весну. С праздником, дорогие люберчане», - сказал Ружицкий .

С помощью факела глава поджег чучело Масленицы. Ему помогали дети.

В парке «Наташинские пруды» на Масленицу прошел концерт. Работали аттракционы, можно было покататься на пони. Кроме того, ведущие провели игры и конкурсы, победителям вручили подарки.