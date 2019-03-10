РИАМО – 10 мар. На борту потерпевшего крушение в Эфиопии Boeing-737 были трое граждан России, имена которых обнародованы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Самолет следовал из Аддис-Абебы в Кению. Утром в воскресенье он рухнул недалеко от населенного пункта Дэбрэ-Зэйт. Всего на борту находились 157 человек, среди которых восемь членов экипажа. Никто не выжил.

«Рейсом 302 Ethiopian Airlines летели Александра Полякова, Александр Поляков, а также Сергей Вяликов», – отмечается в материале.

Информацию о гибели трех россиян предоставила авиакомпания. Позднее эти данные подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров.