РИАМО - 10 мар. На шее у пятилетней девочки, найденной в воскресенье в запертой квартире на Ленинградском шоссе в Москве, обнаружено вросшее украшение, ребенка доставили в реанимацию, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе в городе Москве, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней», – сказала собеседник агентства.

Она подчеркнула, что ребенок был доставлен в реанимацию одной из городских больниц.

Иванова пояснила, что в настоящее время мать ребенка задержана. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

«По указанию исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Андрея Стрижова незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», – дополнила представитель пресс-службы.

Она отметила, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания малолетней.

Расследование по уголовному делу продолжается, резюмировала Иванова.

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