РИАМО – 10 мар. Столичные школьники начали подготовку к лыжному походу на Северный полюс в условиях, приближенных к арктическим, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За первый день тренировок в Карелии ребята прошли 21 километр. Погода в Карелии сейчас теплая, но в ближайшее время ожидаются морозы.

«В пути школьников сопровождают четыре опытных инструктора, а на случай экстренной ситуации у группы есть радиосвязь», – говорится в сообщении.

Всего во время тренировочного похода ребята пройдут 100 километров.

«По пути они будут останавливаться на ночевку в палатках. С собой у школьников есть сухой паек и все необходимое, чтобы разбить лагерь», – добавляется в материале.

Сорок юных лыжников отправились в Карелию 7 марта. Их выбрали по результатам онлайн-диктанта и эссе, в котором претенденты рассказали, почему им важно попасть в экспедицию. Для участия в сборах выбрали школьников, у которых есть опыт соревнований по лыжным видам спорта.

«Этот тренировочный поход по зимней тайге является одновременно и отборочным этапом. По его результатам в экспедиционный отряд «Полюс» попадут всего семь человек. Ребята пройдут физиологические и психологические тесты. Экспедицию на Северный полюс в апреле возглавит известный полярный путешественник Матвей Шпаро», – резюмируется на сайте.