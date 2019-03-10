РИАМО - 10 мар. Соседи рассказали о криках ребенка в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в столице, сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь и обнаружили девочку одну дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В воскресенье на службу «02» поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в квартире ребенок находится один.

«Дверь была вскрыта при помощи сотрудников МЧС. Ребенок был передан в медучреждение. В кратчайшие сроки была установлена и доставлена в ОМВД мать девочки. По данному факту проводится проверка», – отмечается в сообщении.