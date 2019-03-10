РИАМО – 10 мар. На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг против ограничений в интернете, в финале которого перед участниками акции выступила группа IC3PEAK, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Митинг за свободу интернета на проспекте Сахарова прошел без происшествий, участники проследовали к выходу в сторону улицы Маши Порываевой. Акция стала ответом на принимаемый закон об ограничениях в интернете.

Вход на митинг находился со стороны улицы Маши Порываевой, участники которого начали приходить за час до мероприятия, некоторые из них пришли с самодельными плакатами и флагами. Сама акция началась в 14:00 на проспекте Академика Сахарова, в конце которого на пересечении с Садовым кольцом установлена сцена. На ней выступили сами организаторы и специальные приглашенные гости. В конце митинга перед пришедшими выступила группа IC3PEAK.

В целях безопасности на месте дежурили сотрудники правоохранительных органов. По периметру площадки митинга были установлены ограждения. На входе на место проведения мероприятия были установлены металлоискатели.

Мероприятие было согласовано столичной мэрией. Организаторы ранее заявляли до 10 тысяч человек в качестве участников.

В феврале в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Авторы проекта уверены, что инициатива должна обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Клишас пояснял, что на реализацию законопроекта потребуется 20 миллиардов рублей.