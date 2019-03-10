РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» Подольска очистили от снега и наледи тротуар на Подольской улице по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение о необходимости очистить тротуар от снега и наледи на Подольской улице. Он отметил, что у дома №20 на тротуаре наледь и грязь.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело данное обращение по вопросу очистки от снега и наледи тротуара на автодороге Подольск - Остафьево – Щербинка и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке от снега и наледи тротуара выполнены», - сказал начальник домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.