РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мар. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила горожан с широкой Масленицей, пожелала им мира и добра, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«От всей души всех наших жителей поздравляю с Широкой Масленицей! Желаю всем мира и добра», – сказала Хаймурзина.

Масленичные гулянья проходят в воскресенье в городском округе Красногорск. Центральными площадками стали площадь Дворца культуры «Подмосковье» и парк «Ивановские пруды».

«У нас в округе всю неделю шли праздники: в клубах, библиотеках. Чего только не было: конкурсы, викторины, конкурс на поедание блинов, лекции. Масленица вобрала в себя много пластов нашей исконной культуры, народных традиций. В последний день широкой Масленицы, весь Красногорск гуляет и ест блины», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что блинный ряд показал, насколько щедрые и гостеприимные люди живут в Красногорске. Участники конкурса блинов угощали всех желающих своими произведениями.