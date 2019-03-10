РИАМО - 10 мар. Этой весной в Троицком и Новомосковском округах столицы продолжатся работы по благоустройству, здесь обновят спортивные и игровые площадки, сделают освещение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Весной продолжим благоустройство ТиНАО. В прошлом году отремонтировали 230 дворов и почти 600 подъездов, привели в порядок места отдыха возле дач. В этом году обновим спортивные и игровые площадки, освещение, приведем в порядок дворы и территории школ», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Также более 20 социальных объектов построят в новой Москве в 2019 году. Планируют построить шесть детских садов, 15 школ, три поликлиники и пять пожарных депо.

Всего в 2019 году в ТиНАО планируют ввести более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, более 1,7 миллиона квадратных метров от этого числа – жилые помещения. В 2017 году на территории новой Москвы было введено 2 миллиона квадратных метров недвижимости, в 2018 году – 1,7 миллиона квадратных метров.