РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 мар. В Королеве около 17 тысяч человек приняли участие в праздновании проводов зимы, гостей развлекали играми, конкурсами и угощали блинами, сообщил заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

В Королеве проходят проводы зимы. Центральной площадкой праздника стало пешеходное пространство, на котором прошло шествие с верблюдом.

«Праздник проходит на семи площадках в городе. В микрорайонах и на центральной площади проходят представления, мастер-классы, игры, конкурсы, всех желающих угощают блинами. Всего в празднике приняли участие порядка 17 тысяч человек», - сказал Конышев.

Завершилось празднование сожжением чучела Масленицы. Творческие коллективы города показали представления, дети и взрослые участвовали в конкурсах, угощались блинами, катались на лошадях и верблюде.