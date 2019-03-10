РИАМО – 10 мар. Российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном конкурсе «Евровидение», отреагировал в Instagram на комментарии к его конкурсной песни Scream («Крик»), сообщает Газета.ru.

«Лазарев обрадовался и поблагодарил тех, кто написал, что после прослушивания песни у них появились «мурашки по коже». Также он ответил всем, кто раскритиковал его песню», - уточняется в сообщении.

Певец отметил, что некоторые пользователи пишут, что эта песня не в формате «Евровидения».

«Но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной?» - уточнил Лазарев.

Он подчеркнул, что согласился второй раз представить страну на конкурсе для того, чтобы показать свою новую музыкальную сторону. Он считает, что данной песней добился этой цели.

Ранее число просмотров клипа Лазарева Scream для «Евровидения» превысило 1 миллион. Видеоролик был выложен на YouTube 9 марта.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в израильском Тель-Авиве. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая.