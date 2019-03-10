РИАМО – 10 мар. В связи с неописуемым ажиотажем выставка «Репетиция весны» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» продлена до 13 марта включительно, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

В праздничные дни очередь в кассы сада начиналась от метро, а непосредственно в выставочную оранжерею с тюльпанами, нарциссами, ландышами, магнолиями, сакурой, персиком, анемонами, цитрусовыми и другими весенними растениями длилась около 2,5 часов.

«Мы решили продлить наш праздник весны еще на три дня! Видеть такое количество счастливых людей в одном месте – это трогательно до слез! Так, 11 марта до 12:00 – бесплатный вход для школьников, студентов и пенсионеров. Без очереди проходят семьи с дошкольниками и беременные», – сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Он пригласил жителей столицы побывать в ароматном царстве и понаблюдать за цветением тюльпанов.

«Репетиция весны» – самое популярное ежегодное событие в саду. Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, персиков, лилий, луков, ландышей, сирени, подснежников, вишен, сакуры, магнолий и прочих растений расцвели на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны.

«Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает хитрая методика под названием «выгонка»: для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время. «Выгонка» требует от садовода знаний и сноровки», – заключается в материале.